Quels artistes donneront de la voix à Tournai pour Viva For Life ?

D’ici quelques jours, la 7e édition de Viva for Life débutera à Tournai. Des artistes au grand cœur se joindront à l’événement ! Découvrez leurs noms…

Chaque soir, du 17 au 23 décembre, après la quotidienne TV, la scène de la Grand Place vibrera au son des showcases de nombreux artistes qui soutiennent l’opération. Chanteurs, musiciens et autres artistes se joignent à l’opération pour soutenir Sara, Ophélie et Adrien en studio, et pour apporter un moment festif dans la mobilisation de Viva for Life avec des showcases exclusifs.

Parmi les stars de la musique qui se succéderont sur la scène, il y a les pionniers déjà présents lors des précédentes éditions de Viva for Life, comme Loïc Nottet, Vitaa & Slimane, Patrick Bruel et Black M et d’autres pour qui ce sera une première : Tryo, Les Innocents, Gauvain Sers, Arcadian, Jean-Baptiste Guégan, Maëlle…