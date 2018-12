Quelles sont les chansons qui ont le plus gonflé la cagnotte de Viva for Life ?

Vous connaissez le principe, en réalisant un don via le site de Viva for Life, vous avez la possibilité de choisir une chanson qui sera diffusée sur les ondes de Vivacité. Au total, c'est plus de 2700 chansons différentes qui ont été demandées ! Mais quelles sont celles qui ont rapporté le plus d'argent à l'opération ?

5ème place : All I want for Christmas is you - Mariah Carey L’indétrônable chanson de Noël de Mariah Carey a définitivement rythmé la playlist de Viva for Life cette année en transformant chaque fois la Grand-Place en un karaoké géant ! Elle a été réclamée 73 fois et a permis d'ajouter 6.638 € à la cagnotte de Viva for Life. " I don't want a lot for Christmas

There's just one thing I need

I don't care about the presents

Underneath the Christmas tree

I just want you for my own

More than you could ever know

Make my wish come true

All I want for Christmas

Is you "

4ème place : Pour les enfants du monde entier - Yves Duteil Une chanson aux paroles puissantes et tellement d'actualité. Yves Duteil, star de cette édition puisqu'elle a été demandée 89 fois et a récolté un total de 6.724 €. " Pour les enfants du monde entier

Qui n'ont plus rien à espérer

Je voudrais faire une prière

À tous les Maîtres de la Terre "

3ème place : Bohemian Rhapsody - Queen Déjà présente sur le podium des chansons les plus demandées, c'est sans surprise qu'elle se retrouve également parmi celles qui nous ont rapporté le plus gros montant. 7.898 € pour 114 dons ! " Too late, my time has come

Sends shivers down my spine, body's aching all the time

Goodbye, everybody, I've got to go

Gotta leave you all behind and face the truth

Mama, ooh (any way the wind blows)

I don't want to die

I sometimes wish I'd never been born at all ​​​​​​"

2ème place : Imagine - John Lennon Avec Imagine, John Lennon a composé un hymne pacifiste qui a fait le tour du monde. Une chanson qui a été demandée 66 fois mais qui a rapporté pas moins de 9.122 € ! Notons que l'un de ces dons a grandement participé à la présence de ce titre dans le top 5 puisque Hilde de Bruxelles a apporté un montant de 5.095 € ! Merci à elle... " You may say I'm a dreamer

But I'm not the only one

I hope someday you'll join us

And the world will be as one "

1ère place : Prendre un enfant - Yves Duteil Et enfin... On ne la présente plus... C'est la chanson d'Yves Duteil, Prendre un enfant, qui trône à la première place de ce top ! Elle a été demandée 304 fois et a permis d'ajouter 18.629 € à la cagnotte de Viva for Life ! Un nouveau record puisqu'en 2017, elle avait généré des dons à hauteur de 16.624 €. " Prendre un enfant par la main

Pour l'emmener vers demain

Pour lui donner la confiance en son pas

Prendre un enfant pour un roi "