Quelles sont les chansons les plus commandées à Viva for Life ?

Les généreux donateurs de Viva for Life ont la belgitude dans le sang et on ne pouvait pas passer à côté du Grand Brel pour ce Top 5 ! La mélodie douce au début s'amplifie au fil de la chanson et gagne en puissance, comme pour évoquer tous les pouvoirs et tous les sortilèges de l'amour...

2 - Queen " Bohemian Rapsody "

Le tube mythique de Queen bénéficie d'une nouvelle vague de popularité avec la sortie du film éponyme. Tim Rice, l'un des parolier de Queen a déclaré : " Il est tout à fait évident pour moi que cette chanson est le coming-out de Freddie. J'en ai parlé avec Roger Taylor (le batteur de Queen) : cette chanson recèle un message très clair. Freddy admettait qu'il était gay. Quand il chante "Je viens de tuer un homme", il veut dire qu'il a tué l'ancien Freddie, son ancienne image. "

" Is this the real life ?

Is this just fantasy ?

Caught in a landslide

No escape from reality

Open your eyes

Look up to the skies and see "