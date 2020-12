Quand Ophélie, Sara et Adrien sont-ils derrière le micro à Viva for Life ?

C'est nouveau, les horaires des animateurs changent pour cette 8e édition de Viva for Life ! Pour la première fois, Sara, Ophélie et Adrien feront tous l'expérience de l'animation des nuits et des matinales.

Du 17 au 23 décembre, Sara, Ophélie et Adrien sont enfermés pendant six jours et six nuits dans le cube de Viva for Life. Six jours et six nuits qu'ils partagent entre l'animation radio, la vie du cube et le repos nécessaire pour tenir jusqu'au 23 décembre au soir !



Voici les horaires de chacun pour les écouter sur VivaCité ou sur Auvio :