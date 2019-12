Quand Miss Tournai nous apprend les expressions bien de chez elle

On peut c'mincher, Miss Tournai est là. C'mincher? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? En gros, Miss Tournai essaie de nous faire comprendre que c'est bon, on peut y aller. C'mincher = commencer. Miss Tournai s'appelle Mathilde Rambaud, elle est institutrice et avec sa classe, elle a remis un chèque ce mercredi matin. En effet, lorsqu'elle a reçu le titre très prisé de Miss Tournai, Mathilde s'est engagée à participer autant que possible à des causes nobles comme celle de Viva For Life.

"A tantôt" ou "À tout de suite"?

Si un Tournaisien vous dit "A tantôt", ne pensez pas pour autant que vous le revoyez tout à l'heure... Car à Tournai - c'est la Miss qui le dit - l'expression "A tantôt" peut signifier "A tout de suite".