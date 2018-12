Quand la vie bascule

Du jour au lendemain, les choses ont changé pour cette famille de Mouscron: le père a dû se faire opérer et après ça, leur vie n'a plus jamais été la même: "C'était sa santé avant tout, il ne pouvait pas reprendre le boulot. Il a essayé mais ça n'a pas marché, 3 mois après il a dû arrêter et ça n'a plus été la même vie qu'avant."

"On essaie de faire au mieux pour que les enfants ne voient pas qu'on est en difficulté."

Partir ferait du bien à toute la famille mais elle doit désormais vivre avec des revenus divisés par 3 et c'est très difficile: "A la mer, tout est hors de prix. Les filles n'ont jamais quitté Mouscron." Pour ces 2 petites filles de 4 et 6 ans, les vacances, ce n'est pas partir, prendre un avion, aller quelque part mais juste que l'école est finie...

Un coup dur dans la vie et tout peut basculer. La pauvreté peut tous nous concerner. La solidarité est donc essentielle. C’est pourquoi aujourd’hui, on fait appel à vous et à votre générosité!