Quand l'émotion est trop forte...

Alors que Sara était déjà fragilisée après le moment cause , elle n'a pu retenir ses larmes d'abord avec Yves Duteil et ensuite en raison d'un témoignage particulièrement poignant...

"Prendre un enfant" en live

La chanson d'Yves Duteil "Prendre un enfant" est LA chanson la plus demandée depuis la première édition de Viva for Life. Cette année, il a accepté de venir en personne soutenir nos animateurs. Et après un premier passage hier, il est revenu ce matin pour chanter sa chanson dans le cube ce qui n'a pas manqué de provoquer une grosse vague d'émotion chez Sara.