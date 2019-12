Quand Fanny Jandrain se perd et s'embourbe sans wifi pour Viva for Life

Fanny Jandrain était prête à tout pour la tournée Viva for Life dans les différentes villes dans lesquelles elle est passée. En route pour Bertrix avec l’adresse qu’on lui avait donnée, Fanny a eu quelques petits soucis de tournage. Une anecdote à base de voiture embourbée, de wifi, de permis et de coureurs… Ecoutez, vous comprendrez sa détresse !

Dans quelques heures, Viva for Life se terminera, alors allez-y, c’est maintenant qu’il faut donner pour changer l’avenir de tous ces enfants en grande difficulté. En 2018, Viva for Life a financé 117 associations avec plus de 5 millions d’euros de dons. Aujourd’hui, 154 associations ont besoin de votre générosité pour réaliser leur travail de première urgence auprès de ces enfants. Vous l’aurez compris, nous devons faire encore mieux que l’année passée et donc c’est maintenant qu’il faut agir !