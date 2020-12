Prout à Viva for Life : les problèmes gastriques des animateurs dans le cube

Viva for Life : les problèmes gastriques des animateurs dans le cube - Viva for Life - 22/12/2020 Les prouts, la RTBF commence à y être habituée. Après les avoir eu en signature de tous nos articles suite à une erreur humaine du côté de l’équipe des développeurs informatiques, les voici bien présents dans le cube de Viva for Life. Les animateurs de Viva for Life sont confinés dans le cube et ne peuvent manger que du liquide. Un régime alimentaire qui, vous vous en doutez, n'est pas des plus facile à tenir et ce, surtout avec des horaires de lever et coucher complètement décalé et le peu d'heures de sommeil. Un combo que l'on peut imaginer difficile à tenir pour les intestins de nos animateurs. On peut le dire, ils se donnent pour la cause! C'est au détour d'un jeu de devinettes que Fred, coordinateur des nuits, s'inquiète de la santé digestive des animateurs. Ce à quoi Ophélie répond sans détour et sans honte : "Ça se passe mal ! Je ne vais pas aux toilettes, c'est bloqué". Une des deux options possibles, l'autre étant un peu moins ragoutante et que le pauvre Adrien vit d'ailleurs depuis hier : "Il est en permanence aux toilettes!"