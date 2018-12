Programme de ce samedi 22 décembre

9h: Cette année encore, tous les jours de 9h à 20h, le" chalet des défis " accueillera ceux qui se sont mobilisés pour la cause pour une remise de chèque officielle et une anima­tion photo exclusive, créée par Priintr. Ce chalet 2.0 leur sera entièrement consacré et permettra de les mettre en avant via d'éventuelles interviews radio avec nos "Tintins Reporters".

10h: Chaque jour, le magasin Viva for Life vendra dif­férents goodies au pro­fit de l’opération tout au long de la journée. Les partenaires de l’opéra­tion proposeront égale­ment diverses activités dans un chalet non loin du cube :

Camille : Vente de jeux de cartes Memory et de bonbons en échange d'un don.

L'équipe de Complètement Foot: vente de livres, invités et dédicaces au profit de Viva for Life. (10h-14h)

Benoit Isbergue : vente de galettes (14h-18h30)

Jean-Luc Daniel: vente de soupes (18h30-20h30)

13h: Country for Life

15h: Arrivée de chevaux Ardennais

16h30: Arrivée de motards AMC Dog Riders

17h30-21h: Viva Bar Life (sur la Grand Place)

18h: Warm-up Dj Simon GRN

18h20: Chorégraphie Viva for Life sur la Grand Place de Nivelles

18h30: L’émission TV " Viva for Life " en direct

19h15: Showcases : Alice on The Roof / Nâdiya / Mister Cover

Dès 22h en radio et sur le web, et dès minuit en télé, suivez les folles nuits de Viva for Life avec Fanny Jandrain,... Thème de ce lundi soir: "Noël"