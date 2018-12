Programme de ce lundi 17 décembre

Enfermement des 3 animateurs par François Damiens...

Cette année, ce sera autour du parrain d’enfermer les 3 animateurs dans le cube de verre ! L’événement sera à vivre sur la Grand-Place de Nivelles, ou derrière le petit écran en prime time TV dès 20h10 sur La Une. Et pour donner du courage aux 3 animateurs, la chanteuse française Zaz, fort engagée, inaugurera la scène de Viva for Life avec un showcase exclusif pour le public présent sur place.

Showcases: Zaz suivie de la Scène à louer...

Dès 22h en radio et sur le web, et dès minuit en télé, suivez les folles nuits de Viva for Life avec Philippe Lambillon, Tanguy Dumortier, Jacques Warnier, Louise Moor.... Thème de ce dimanche soir: "Tour du monde"