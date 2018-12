Programme de ce dimanche 23 décembre

9h: Cette année encore, tous les jours de 9h à 20h, le" chalet des défis " accueillera ceux qui se sont mobilisés pour la cause pour une remise de chèque officielle et une anima­tion photo exclusive, créée par Priintr. Ce chalet 2.0 leur sera entièrement consacré et permettra de les mettre en avant via d'éventuelles interviews radio avec nos "Tintins Reporters".

10h: Chaque jour, le magasin Viva for Life vendra dif­férents goodies au pro­fit de l’opération tout au long de la journée. Les partenaires de l’opéra­tion proposeront égale­ment diverses activités dans un chalet non loin du cube :

Belfius : vente de boules de Noël Viva for Life et de quoi se restaurer

10h: NAC Run for Life (enfants)

11h-13h: NAC Run for Life (adultes)

15h: Celtic Passion Pipe Band

17h30-21h: Viva Bar Life (sur la Grand Place)

18h30: L’émission TV " Viva for Life " en direct

20h10: Le Prime et la sortie des animateurs

C'est Amir qui délivrera les 3 animateurs après 144 heures passées dans le cube ! Il accompagnera Sara De Pa­duwa, Ophélie Fontana et Adrien Devyver pour la découverte du montant final. Deux grands moments d’émotion à vivre sur place ou en direct sur tous les mé­dias de la RTBF à 20h10. Après sa pres­tation, c’est à Kid Noize que reviendra l’honneur de clôturer cette soirée et cette semaine en beauté!