Professeur engagée, Judith participe aux 12 défis Viva for Life en famille

Judith et sa famille participent aux 12 défis Viva for Life ! Elle nous explique pourquoi il est important pour elle de se mobiliser.

"La pauvreté infantile est inacceptable. Nous côtoyons chaque jour des enfants à l’école qui n’ont parfois même pas de quoi dîner…"

Chaque année, Judith, professeur dans l’enseignement spécialisé fondamental à Binche, propose à ses élèves de récolter et d’apporter en classe quelques pièces de monnaies pour Viva for Life. Ensemble, ils font un don et demandent une chanson sur les ondes de VivaCité. Une année, ils ont même eu l’occasion de l’écouter en direct en classe. Un moment qui est resté gravé dans la mémoire de Judith et ses élèves…

Une mobilisation que Judith ne mène pas qu’en classe mais également en famille. Ses enfants Audran (15 ans) et Léa (12 ans) ainsi que son mari Vincent accompagnent chaque année Judith pour une visite au cube ou au stand de goodies. Pour cette 8eme édition, ils participent depuis chez eux, via les 12 défis Viva for Life. La petite famille a très vite dépassé l’objectif de collecte 200€ : après deux jours de collecte, c’est près du triple qu’ils ont récolté au profit de Viva for Life !

Si Judith se mobilise depuis les débuts de l’opération, c’est parce qu’à l’école, elle côtoie chaque jour des enfants qui connaissent la pauvreté et la vivent parfois de très près :

"Un élève, un jour, n’avait pas de chaussettes en plein hiver. Il m’a dit qu’il n’en avait qu’une paire. Comme il avait 12 ans, je lui ai expliqué qu’il pouvait les laver le soir avec son savon, les mettre sur un radiateur ou un poêle pour les faire sécher et les remettre le lendemain. Il m’a alors répondu que ce n’était pas possible car il n’y avait pas de chauffage dans sa maison…"

Vous aussi, mobilisez-vous et faites la différence… Participez aux 12 défis Viva for Life et récoltez un max de dons pour soutenir les enfants et leurs familles qui vivent en situation de pauvreté en Belgique.

Je me lance !