"Près de la moitié des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté"

Les familles monoparentales sont les plus touchées par la pauvreté car elles n'ont qu'un seul revenu pour tout payer: le loyer, le chauffage, la nourriture, les vêtements pour les enfants, etc...

Majid, papa de 4 enfants dont 3 en garde alternée, habite un petit appartement 2 chambres à Nivelles. Il aimerait changer de région pour diminuer ses frais mais il ne peut pas car ses enfants sont à l'école à Braine-l'Alleud. Il est donc en attente d'un logement social depuis 2012. On lui en a déjà proposé un qu'il a dû refuser car il était situé à Tubize et cela engendrait des frais supplémentaires notamment en essence pour pouvoir continuer à conduire ses enfants à l'école et au sport.