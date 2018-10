Préparez-vous pour la chorégraphie "Viva for Life"!

Cette année vous le savez peut-être déjà, c'est le titre de Lost Frequencies et James Blunt "Melody" qui a été choisi comme hymne de la 6ème saison de Viva for Life! Un titre qui cartonne et qui nous a donné envie de bouger...

Nous vous mettons au défi!

Pour cette 6ème édition de Viva for Life, les 3 animateurs et toute l'équipe vous mettent au défi! Il vous reste un peu moins de 50 jours pour apprendre la chorégraphie de Viva for Life sur Melody... Rassurez-vous, vous ne serez pas les seuls, on vous prépare quelques surprises...

En attendant, entraînez-vous! Et rendez-vous sur la Grande Place de Nivelles tous les soirs avant l'émission télé pour un "flashmob" géant!

Transformons la Grand Place en grande piste de danse ;-)