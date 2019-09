Ce lundi 2 septembre, c’est la rentrée des classes mais c’est aussi l’anniversaire de notre animateur Cyril qui fête aujourd’hui ses 33 ans ! L’occasion de se replonger dans quelques-uns de ses meilleurs souvenirs. Rentrée des classes oblige, les meilleurs souvenirs d’anniversaires de Cyril sont assez mélangés avec l’école. Il se souvient... "Quand j’étais petit, c’était à chaque fois une manière cool de démarrer l’année. A chaque fois, ma mère préparait un gâteau. Même si je changeais d’école, que j’arrivais dans une nouvelle classe ou qu’il y avait des nouveaux, dès le premier jour il y avait tout de suite un lien avec tout le monde parce que j’arrivais avec un gâteau."

A la RTBF... Pour son anniversaire, Cyril se plonge dans sa boîte à souvenirs ! - © Tous droits réservés Que de chemin parcouru depuis les bancs de l’école. Ingénieur son de formation, Cyril rejoint les ondes de Vivacité en 2015 et anime aujourd’hui deux émissions quotidiennes, Le 8/9 et C’est vous qui le dites. Mais quand on lui demande son meilleur souvenir à la RTBF, il y en a tellement que c’est plutôt une anecdote qui lui vient en tête.

"Un truc très drôle, on en parle encore souvent avec les techniciens. J’étais là depuis pas très longtemps et de toute ma carrière à la radio, c’est la seule fois où ça m’est arrivé. Pendant que j’étais en train de parler, il y a un ingénieur du son qui entre dans le studio, il va là où les câbles sont branchés, il tire un câble et il débranche mon micro ! En pleine émission, tout d’un coup il n’y a plus rien. Je lui dit 'qu’est-ce tu fais ? Mon micro fonctionne plus' et il se fout de moi en disant 'ah ah la bonne blague'. Il pensait débrancher un micro qui ne servait à rien sauf que c’était juste celui que j’utilisais à ce moment-là. C’était un moment génial parce que lui, il était avec son câble en main et il ne comprenait pas ce qui se passait, il ne croyait pas une seconde qu’il avait débranché mon micro, il était mal après ça !" s’amuse Cyril.

Dans le cube de Viva for Life... Pour son anniversaire, Cyril se plonge dans sa boîte à souvenirs ! - © Jerome Lambot Amateur de challenge, Cyril c’est aussi un visage emblématique de Viva for Life, qui n’a pas hésité à s’enfermer dans le cube de verre pour 6 jours et 6 nuits dans le cube de verre plusieurs années de suite afin de récolter des dons au profit de l’enfance précarisée. Il se souvient tout particulièrement de sa première année en 2015. "Je suis arrivée en me disant 'maintenant que je suis dedans ça va être une catastrophe, les gens ne vont pas donner, ils ne me connaissent pas ça, ne va pas marcher'. Je me souviens de cette sensation au moment où on appuie sur le buzzer et qu’on découvre le montant des dons et qu’il y avait eu un million de plus que l’année dernière. C’est un sentiment qui restera toujours gravé, c’était hallucinant ! Tu as tout qui te passe par la tête à ce moment-là, tous les souvenirs de la semaine. Je l’ai eu les autres années aussi bien sûr, mais la première fois je n’y croyais tellement pas. Ça reste magnifique !" Joyeux anniversaire Cyril et une bonne rentrée aux écoliers !

→ Retrouvez Cyril dans Le 8/9 tous les jours de la semaine de 8h à 9h, et dans C’est vous qui le dites, de 9h à 10h30. → Pour sa 7e édition, Viva for Life fait étape à Tournai du 17 au 23 décembre.