Organiser un défi pour Viva for Life en 2020, c’est possible ! La preuve avec Bernard Hubert qui marche pour la bonne cause. Portrait d’un organisateur de défi motivé et motivant. On ne vous apprend rien, 2020 n’est pas l’année la plus facile que le secteur événementiel ait connue. Parce que c’est également le cas du secteur social et de ses asbl, il nous faut à tout prix continuer de nous mobiliser, en s’adaptant aux mesures sanitaires en vigueur. Chaque mois, nous vous proposons un portrait d’organisateur faisant un retour sur son défi 2020 et vous partageons ses trucs & astuces pour la bonne réalisation de celui-ci !

Bernard Hubert marche pour la bonne cause Le dimanche 20 septembre, Bernard, 63 ans, a parcouru 30km à pied à travers les sentiers de la Thudinie en se faisant parrainer au profit de Viva for Life. Avec un objectif de 1000€, l’ancien instit a récolté aujourd’hui plus de 2200€ ! Qu’est-ce qui vous a décidé à vous mobiliser cette année ? Chaque année depuis le début de l’opération, je fais un don à Viva for Life. En tant qu’ancien enseignant, j’ai pu constater comme les enfants ne naissent pas tous égaux. Certains démarrent avec certaines difficultés avant même l’arrivée à l’école, c’est important pour eux d’avoir un bon départ dans la vie. C’est pourquoi cette année, j’ai souhaité passer un step supplémentaire en devant organisateur de défis Viva for Life afin de rapporter une somme plus importante que mon don annuel, grâce au soutien apporté par mes parrains.

Portrait de Bernard Hubert, organisateur de défi pour Viva for Life : "C'est très enrichissant personnellement" - © Tous droits réservés Marcher en se faisant parrainer, c’était l’idée de base ou vous avez dû vous adapter en période covid ? C’était l’idée de base ! Je me suis demandé " Qu’est-ce que j’aime bien faire ? – Marcher ! " " Qu’est-ce qu’il est encore autorisé de faire aujourd’hui ? – Marcher ! " C’est pourquoi j’ai décidé de me faire parrainer pour marcher 30km. J’ai d’ailleurs proposé aux amateurs de balade de se joindre à moi pour la réalisation du défi. 10 personnes m’ont accompagné sur les 30km et une vingtaine sont venues me soutenir à un point de passage. La seule adaptation covid, c’était le port du masque pour les personnes qui m’ont rejoint dans ce défi. Mais je n’ai même pas du leur indiquer cette recommandation, ils étaient responsables et l’ont fait spontanément…

Comment s’est déroulé votre défi en période covid ? Très bien ! Comme dit plus haut les accompagnants suivaient les règles sanitaires et de plus nous étions au grand air, en pleine nature. Je n’ai eu aucun souci physique et le soleil était radieux. Après, même s’il avait plu, cela aurait été un maigre sacrifice pour aider les enfants en situation de pauvreté… Les avantages d’une récolte en ligne ? Ils sont multiples… Pas de manipulation d’argent (contrairement au porte-à-porte) car tout se fait en ligne, via la plateforme de collecte (agir.vivaforlife.be) ou par virement.

Les gens savent où va l’argent, il s’agit de la plateforme de collecte officielle Viva for Life

La déduction fiscale, un sacré avantage d’autant plus qu’elle est plus importante cette année exceptionnelle !

Un message à ceux qui souhaiteraient se mobiliser ? Personnellement je suis ravi de l’expérience. C’est très motivant de voir la cagnotte monter et très enrichissant personnellement… Après il faut savoir qu’il ne s’agit pas de simplement s’enregistrer en ligne et de laisser son défi se faire tout seul ! Il faut démarcher : aller vers le journal communal de la ville, la presse locale, les gens… Mais je l’ai fait à fond car c’était un défi que je me suis donné et que j’ai souhaité réaliser au mieux ! Je ne suis pas sur les réseaux sociaux mais c’est également un excellent canal pour relayer son défi. Pour celles et ceux qui hésiteraient encore, je rajouterais que le comité des défis de Viva for Life est très présent et est là pour vous aider et vous accompagner ! Merci également à Philippe Bruyndonckx, responsable de région CAP48, qui m’a soutenu dans le projet et est venu me soutenir au départ de la marche. Un conseil ? Plusieurs, même ! Réaliser un petit flyer / bout de papier qui reprend le nom du défi, un petit explicatif et le numéro de compte de Viva for Life pour un virement pour ceux qui ne savent pas le faire en ligne (les donateurs plus âgés n’ont pas toujours accès à internet ou ne savent pas toujours l’utiliser !).

Insister sur la déduction fiscale plus importante cette année, un excellent incitant ! (45% à 60% du montant du don : pour tout don de 40€, vous ne payez en réalité que 16€ !)

Remercier les donateurs, c’est très important ! Vers la page de collecte de Bernard

A vous de jouer ! Portrait de Bernard Hubert, organisateur de défi pour Viva for Life : "C'est très enrichissant personnellement" - © Tous droits réservés Voici quelques idées de défis, en ligne ou en présentiel. Entre réinventions et adaptation digitale, voici quelques idées de défis à mettre en place : Défis en ligne : Se faire parrainer pour marcher x km / parcourir x km en vélo /…

Collecter de l’argent à l’occasion de son anniversaire au profit de Viva for Life

Vente de tuto (filmez-vous en train de donner des cours de danse !)

Tournoi de foot ou d’échecs en ligne … Défis présentiels : Ateliers en bulles (couture, dessin… avec désinfection du matériel)

Tournoi de tennis, de pétanque (avec chacun son matériel) Visite guidée à vélo (respect des distances)

Vente d’objets (par exemple : tricot en maison de retraite, biscuits avec les enfants, confection de cartes de Noël et posting depuis la maison…)

Concerts ou spectacles avec respects des distanciations (personnes assises) Pour les défis en présentiel, veillez à vous informer au préalable des dernières recommandations issues du Conseil National de Sécurité. En cas de doute, n’hésitez pas à contacter notre équipe. Interessé.e par la réalisation d'un défi en ligne ? Participez à notre séance d’information en ligne le mercredi 14 octobre de 12h à 13h et découvrez les nombreux avantages qu’offre la plateforme de crowdfunding Viva for Life ! Je m’inscris ! Des questions ?