"Plus on agit tôt, plus on a un impact sur le long terme"

Chaque année, la Fondation Roi Baudouin cofinance des projets et soutient des associations qui aident les enfants et les parents en situation de précarité à accéder à des aides. Françoise Pissart, directrice de la Fondation, est venue expliquer les urgences auxquelles s'attaquer et l'importance des dons générés par Viva for Life. L'opération a permis à toutes les associations concernées de sortir de l'ombre. Une telle démarche s'inscrit dans l'ADN de la Fondation Roi Baudouin : aider ceux qui aident.

La Belgique est l'un des pays riches où les inégalités entre les enfants sont les plus marquantes. Plus que jamais, il est important d'appeler et de faire un don pour Viva for Life.