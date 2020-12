Pierre Kroll offre un dessin original pour les enchères de Viva for Life

Invité dans l’émission "Alors on sort ? Spécial Noël" ce samedi 25 décembre sur La Une, Pierre Kroll a réservé une belle surprise. Il offre un dessin créé lors de la soirée au profit des enchères de Viva for Life.

Ce samedi 25 décembre sur La Une, Joëlle Scoriels et Salvatore Adamao, qui a libéré Sara, Ophélie et Adrien du cube de Viva for Life, ont accueilli une pléiade d’artistes belges au Forum de Liège pour une soirée exceptionnelle à revoir sur Auvio. Chanteurs, troupes théâtrales, acteurs, danseurs, humoristes… Des talents de chez nous qui n’ont pu cacher leur émotion de pouvoir remonter sur scène grâce à cette soirée événement destinée à les soutenir et à valoriser leur talent durant près de 2h20.

► A lire aussi : "Alors on sort ? Spécial Noël": Découvrez les titres de Loïc Nottet et Henri PFR en live !

Parmi eux, Pierre Kroll, qui avait affiché son soutien à Viva for Life quelques jours plus tôt, a annoncé la mise aux enchères d’un de ses dessins.

Pour pouvoir acquérir ce dessin, il faudra se montrer patient. Il sera à retrouver lors de l’édition 2021 des Enchères de Viva for Life. Rappelons que les enchères ont rapporté 36.200 € à l’opération cette année.

Le dessin fera partie d’un lot exclusif en lien direct avec Pierre Kroll que nous programmons donc d’ores et déjà pour les enchères 2021 de Viva For Life.

En attendant, vous pouvez toujours faire un don à Viva for Life.