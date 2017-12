Pierre Huart, le Bourgmestre de Nivelles, est prêt pour une deuxième édition de Viva for Life

A quelques heures de la fin de l'opération Viva for Life, Pierre Huart, le Bourgmestre de la ville de Nivelles est passé par le cube pour féliciter les animateurs et toute l'équipe qui les entoure.

Pierre Huart a tenu à féliciter Sara, Ophélie et Cyril pour leur enthousiasme, dynamisme et dévouement pour l'opération, ainsi que toute l'équipe qui les accompagne. Tous ensemble, ils font un travail énorme.

C'est avec hâte que Pierre Huart attend le bilan final, le résultat des dons, mais en attendant, il est satisfait de la mise en place de la sécurité et de la mobilité dans la ville. Il remercie vivement les Nivellois, ainsi que les associations et les écoles qui se sont mobilisés pour l'opération. Même le personnel de la ville a participé, en organisation une vente de bonbons qui aura permis de récolter 2.500 euros pour Viva for Life !

Bien que Pierre Huart ne réalisait pas l'importance de l'infrastructure d'une telle opération, c'est avec joie qu'il accueillera une deuxième édition de Viva for Life à Nivelles, en 2018.