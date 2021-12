Philippe Manœuvre dans une interview très Rock’N’Roll pour Viva for Life

Philippe Manœuvre, muni de ses légendaires lunettes noires, était l’invité à distance de Sara de Paduwa dans le cube de Viva for Life, pour une interview très "rock’n’roll".

Le célèbre journaliste musical vient soutenir la cause de Viva for Life, et se confie à Sara sur une vie remplie de rock’n’roll attitude. Mais Philippe Manœuvre est avant tout admiratif de ce que font nos trois animateurs durant ce direct de 144 heures. Et il le reconnaît, manger de la soupe et ne pas dormir, ce serait très difficile pour lui !