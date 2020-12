Pendant six jours et six nuits, nos animateurs forment leur propre bulle

C'est parti pour cette 8ème édition de Viva for Life ! Vous l'aurez remarqué, nos trois animateurs ne sont pas masqués et pour cause : toutes les mesures ont été respectées et les tests ont été effectués pour leur entrée dans le cube.

L'année 2020 a été particulière pour tout le monde. La crise n'a épargné personne et les enfants dans le besoin n'ont malheureusement pas dérogé à la règle. Cette nouvelle édition de Viva for Life fait encore plus sens que jamais.

Afin à la fois de venir en aide aux associations œuvrant face à la pauvreté infantile et de respecter les mesures sanitaires le cube s'installe dans l'enceinte même de Reyers pour une édition exceptionnellement solidaire! Dans le but de protéger nos équipes et nos animateurs, de nombreuses mesures ont également été prises dans et autour du cube.

Pour que le sourire et la motivation de nos animateurs rayonnent au mieux, et vous apportent de bonnes ondes, il a été convenu de permettre à Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Adrien Devyver de retirer leur masque une fois enfermés à l'intérieur du cube. Afin de procéder à cette démarche, ils ont été placés en quarantaine chez eux pendant une semaine, et ont été testés, négatifs, à deux reprises. Plus que jamais, ils seront trois colocataires dans une propre bulle, isolés de la population et de nos équipes !

Les invités interagiront avec les animateurs depuis la terrasse extérieure, à côté du cube.