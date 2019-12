Patrick Bruel: "La Belgique me réserve à chaque fois un accueil dingue"

Patrick Bruel était très attendu sur la Grand Place de Tournai ce 20 décembre. Pour preuve, la place était noire de monde!

Arrivé tout sourire dans le cube et visiblement content de revoir Sara De Paduwa, l'artiste français s'est montré très enthousiaste à l'idée de reprendre part au projet Viva for Life. Une cause qu'il a déjà soutenue lors de l'édition 2015 à Charleroi et qu'il soutient encore jusqu'à se vêtir aujourd'hui du t-shirt aux couleurs de la mobilisation.

La Belgique me réserve à chaque fois un accueil dingue, cette histoire d'amour qui a commencé dès le premier jour et qui ne s'est jamais démentie.

Patrick Bruel, nous annonce également qu'il sera en concert ce 21 décembre à Forest National et qu'une date supplémentaire vient de s'ajouter à sa tournée belge en 2020 pour une nouvelle fois à Forest National.