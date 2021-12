Patrick Bruel encourage tout le monde à faire un don : "Ceux qui donnent très peu c'est tout de même très important"

Venu en 2019 à Tournai pour un showcase d'anthologie et en 2020 à Reyers pour un set d'une heure en compagnie de Sara, Ophélie et Adrien , l'artiste français de 62 ans tenait encore à se mobiliser pour Viva for Life, en lançant un appel rassembleur.

Et cette affirmation prend encore plus de sens après une année 2021 difficile pour de nombreuses familles belges. "Je pense que c'est une initiative tellement, forte, évidente, imparable, qu'elle est aussi populaire et suscite autant d'enthousiasme et de générosité, surtout dans les moments aussi difficiles que traverse la Belgique en ce moment. Entre le covid et les inondations, les gens ont peut-être plus de mal à donner et c'est bien compréhensible" déclare-t-il, avant de solliciter un maximum de personnes à faire des dons :

"C'est presque impensable et pourtant c'est la réalité. Vous y faites face admirablement depuis des années avec Viva for Life. Cette opération me touche à chaque fois. Au delà des souvenirs extrêmement festifs puisqu'on s'y est toujours bien amusé, notamment les performances vocales exceptionnelles d'Adrien Devyver , je suis content de pouvoir contribuer un peu à cette opération à mon petit niveau".

Les chiffres de la pauvreté infantile restent saisissants pour l'artiste, d'autant plus que ceux-ci concernent un pays industrialisé au 21e siècle : un enfant sur 4 entre 0 et 6 ans en Wallonie et un sur 3 à Bruxelles vivent dans la précarité.

Une chanson de Patrick Bruel résume bien l'importance du travail des associations financées par Viva for Life : Le fil. Cette chanson pourrait servir d'hymne non-officiel à l'opération : elle est construite comme un dialogue d'un parent avec son enfant pour l'encourager et l'aimer même dans les moments les plus difficiles.

"On est un soutien permanent parce qu'on doit donner aux enfants de la confiance et de l'estime de soi. Il y a bien sûr des périodes plus difficiles comme l'adolescence qui tire fort sur ce fil et le parent qui est de l'autre côté qui doit résister et tirer lui aussi. Plus ça tire plus on résiste et plus on tire fort. Il ne faut jamais lâcher car si on lâche, l'enfant tire tellement fort qu'il part en arrière et s'effondre" résume l'auteur-compositeur-interprète.

Dans des situations difficiles comme le vivent beaucoup de gens aujourd'hui, le lien familial, amical et affectif est si important.