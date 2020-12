Patrick Bruel ému à Viva for Life : “S’il n’y avait pas le covid, j’aurais envie de vous embrasser pour vous dire merci”

“Sans le financement de Viva for Life, l’Arbre à Bulles n’existerait tout simplement pas.” rappelle Anne-Laure Macq. L’asbl Source, qui a pour objectif d’aider des personnes sans logement et/ou fortement précarisées en développant une maison d’accueil et un service d’accueil de jour compte en effet sur les dons de Viva for Life pour pouvoir continuer à tourner.

Depuis 2012, l’asbl propose, via L’arbre à Bulles, une prise en charge gratuite d’enfants non scolarisés qui ont entre 2 ans ½ et 11 ans. L’objectif étant de permettre à ces enfants, qui dorment parfois en rue, en squat ou dans des dispositifs d’urgence, de bénéficier en journée d’un cadre sécurisé, de retrouver des repères et de la stabilité, de pouvoir s’exprimer en mettant des mots sur leur vécu, et de (re) faire l’expérience du jeu en "sortant des problèmes des adultes". Grâce au soutien de Viva for Life, l’asbl a pu pérenniser ce projet depuis 2015. Un soutien inestimable pour la coordinatrice Kathleen Vander Auwera, qui doit continuer :