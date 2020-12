Patrick Bruel chante "Le fil" à Viva for Life, une chanson qui célèbre l'amour père-fils

Patrick Bruel était l'invité de marque de Viva for Life ce 18 décembre. L'auteur-compositeur-interprète français s'est une nouvelle fois engagé pour la cause et a réservé un live de son dernier titre, Le fil, en piano-voix.

Patrick Bruel est désormais un habitué de Viva for Life. Profondément touché par la cause, l'artiste ne voulait absolument pas manquer ce nouveau rendez-vous. Il s'est notamment confié sur l'opération de solidarité.

Patrick Bruel, a profité de son passage pour dédier sa chanson Le fil, un inédit sorti sur son album live Ce soir... ensemble, à Viva for Life. Ce moment suspendu était d'autant plus touchant puisque ce titre est une chanson écrite pour les enfants du chanteurs et qui met à l'honneur l'amour et le regard bienveillant d'un père envers son fils.

L'artiste a même ponctué sa chanson par "Ne perdez pas le fil, ne perdez pas le fil avec Viva for Life".

Alors pour ne pas le perdre ce fil, agissons dès maintenant pour briser la roue infernale de la pauvreté.