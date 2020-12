Patrick Bruel chante avec Ophélie, Sara et Adrien pour Viva for Life 2020 !

Bruel chante avec les animateurs de Viva for Life - Viva for Life - 18/12/2020 La journée a bien commencé avec l’annonce de la venue de Patrick Bruel pour soutenir la cause de Viva for Life en cette année difficile. L’ambiance et la cause de Viva for Life ont touché Bruel qui est très heureux de revenir cette année encore. Il a d’ailleurs découvert le projet Arbre à Bulles de l’association Source qui l’a ému. Cependant, la présence de Patrick Bruel à côté du Cube n’a pas été synonyme que d’émotions mais aussi de jalousie. Adrien s’est bien entendu fait mousser puisqu’on se souvient que l’année passée, il avait vécu un moment privilégié en chantant en duo avec Bruel. Ophélie et Sara ne l’ont bien entendu pas oublié et on sauté sur l’occasion pour demander à Bruel de pouvoir, elles aussi, chanter avec lui. Et au moment du Live, Patrick Bruel n’a pas du tout oublié sa promesse. Mieux encore, il adapte certaines de ses chansons pour y intégrer Viva for Life, la cause et son émotion d’être présent pour aider à la récolte de dons pour les enfants vivant dans la pauvreté.