Patrick Bruel a enflammé la scène de Viva for Life

La foule était en liesse ce vendredi 20 décembre sur la Grand-Place de Tournai ! Jouant sur les émotions, Patrick Bruel a créé une cohésion incroyable entre le public, la scène et les animateurs du cube.

Le showcase a commencé par l’interprétation de son titre Qu’est-ce qu’on fait ? qu’il a réadapté à la cause pour l’occasion. Voyant que le public était plus que réceptif, l’artiste s’est permis de les faire contribuer en les faisant chanter, illuminer la Grand-Place via leurs smartphones ou encore à s’agenouiller tous ensemble pour se propulser dans les airs.

La surprise, c’est lorsque Patrick Bruel a invité Adrien Devyver à chanter en sa compagnie depuis le cube pour sa part étant donné qu’il ne peut pas en sortir.

Le chanteur a profité de sa venue pour lancer un appel à la solidarité