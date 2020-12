Pascal Obispo témoigne pour Viva for Life : "Je ne sais pas ce que je ferais si je devais me séparer de mon enfant"

Pascal Obispo à la quotidienne de Viva for Life - Viva for Life - 19/12/2020 Chaque jour dans la quotidienne, Viva for Life reçoit un représentant d'une association qui vient témoigner des difficultés que les enfants rencontrent avec leurs familles. Aujourd'hui, c'est Manuel de la Maison d'enfants de Marie-Henriette qui accueille les enfants en difficulté et les accompagner vers un "mieux-être". Une cause qui touche Pascal Obispo, lui-même père et qui explique, touché : "je ne sais pas ce que je ferais si je devais me séparer de mon enfant". Gaëlle, une jeune femme qui est passé par ce genre d'association témoigne de la chance qu'elle a eu de pouvoir grandir avec des éducateurs compétents qui l'ont protégée. Pascal Obispo aimerait que les privilégiés qui ont une famille dans laquelle tout se passe bien aident ces familles qui n'ont pas cette chance et qui risquent d'être séparées. Des dons dont les associations dépendent et qui en ont plus besoin aujourd'hui encore que les années précédentes au vu de la situation sanitaire qui plonge le monde dans le désarroi.