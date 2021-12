Pascal Obispo de retour dans Viva for Life : "Ces enfants ont besoin de nous"

Pascal Obispo est une fois de plus présent cette année pour soutenir Viva for Life, à distance. Il se confie en direct dans le cube à Marco Leulier.

Le chanteur, soutien de la première heure de Viva for Life, tenait à être présent une fois de plus. Il était venu l’an passé pour assurer un showcase intimiste. Cette fois, c’est à distance que Pascal Obispo vient soutenir la cause, et nous parler de son dernier album intitulé "France".

"France", c’est avant tout un hommage à une immense chanteuse : France Gall. Il est composé de morceaux inédits, écrits par Michel Berger, et qui n’avaient pas été retenues par France à l’époque, mais qu’elle avait alors voulu donner à Pascal Obispo. L’artiste, qui a lancé sa plateforme indépendante, Obispo All Access, il y a bientôt un an, a également sorti un single : "A qui dire qu’on est seul". Il a tourné le clip du morceau avec la participation d’Alexandra Lamy.