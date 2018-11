Participez à l'enregistrement de la spéciale des "Associés" Viva For Life!

Pour soutenir Viva for Life, les animateurs de la RTBF "s'associent" dans une émission spéciale! Venez les soutenir lors de l'enregistrement le jeudi 15 novembre.

Le grand jeu de la RTBF, "Les Associés", enregistre une émission spéciale au profit de Viva For Life, le jeudi 15 novembre au Wex à Marche-en-Famenne! A quelques semaines du lancement de la 6ème saison, les 5 animateurs de l'opération (radio et télé), Adrien Devyver, Anne-Laure Macq, Ophélie Fontana et Walid s'associent à Sara De Paduwa pour tenter de remporter une belle cagnotte au profit de Viva For Life !

Venez les soutenir lors de l'enregistrement en vous inscrivant via le formulaire !