Parents de 4 enfants, Vanessa et Christian : "A cause de la crise, on perd environ 500 euros par mois"

La crise sanitaire liée au coronavirus a privé de revenus de nombreux ménages. C’est le cas de Christian et Vanessa. Parents de quatre enfants, le couple vit une année particulièrement pénible. Découvrez leur témoignage pour Viva for Life.

L’année écoulée n’a été facile pour personne, mais la crise liée au coronavirus a renforcé les difficultés qu’éprouvaient les familles dans le besoin. Christian et Vanessa sont parents de quatre enfants et attendent leur cinquième. Elle, est sans emploi, lui travaille dans un restaurant. Cela fait donc plusieurs mois qu’il s’est retrouvé au chômage. Les conséquences financières, notamment, pèsent sur la famille de Wavre.

"Je travaille dans l’horeca, donc fatalement, j’ai moins de revenus. Les sous qu’on a de côté commencent à fondre comme neige au soleil, donc ça devient de plus en plus compliqué et je ne sais pas combien de temps on va tenir", commence Christian.

Vanessa enchaîne : "On perd plus ou moins 500 euros voire 600 euros par mois. On essaye de trouver des moyens, mais on n’en a pas du tout." Le couple a donc fini par entreprendre des démarches en s’adressant aux Restos du cœur de Wavre dont le rôle est d'agir là où il y a urgence. Une décision qui n’a pas été facile pour Christian :

J’en ai pris dans ma fierté, c’est madame qui a donc fait les démarches, presque dans mon dos, parce que je n’étais pas “pour”

"L’assistante sociale a été très surprise qu’on n’ait pas demandé de l’aide plus tôt parce qu’on est vraiment dans le négatif", conclut Vanessa.

Les conséquences de la crise sanitaire font que chaque jour, de nouvelles familles et donc de nouveaux enfants se retrouvent dans une situation difficile. Pour leur venir en aide, faites un don sur vivaforlife.be