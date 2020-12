Ophélie rappelle que "tous les dons sont importants" grâce au témoignage de Françoise

Françoise commence par nous raconter : “Je suis grand-mère et tous ces petits enfants qui n’auront pas le bonheur d’avoir un bon Noël ça me touche beaucoup”. Cette pensionnée n’est pas fortunée mais a ressenti le besoin de faire un don de 250 euros : “Je ne roule pas sur l’or mais je ne manque de rien et c’est ce qui est important. Il faudrait qu’en Belgique on ait plus ce genre de chose”.