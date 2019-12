Ophélie : "Je n'ai pas envie de décevoir les enfants"

Ophélie Fontana, en larmes, attend votre soutien! - © Tous droits réservés

Ophélie Fontana, en larmes, attend votre soutien! - Viva For Life 2019 - 19/12/2019 Ophélie s'est confiée cet après-midi dans la Social Room du cube de Viva for Life. Elle craint de ne pas arriver à mobiliser assez de dons, car plus que jamais, nous avons besoin de votre générosité.