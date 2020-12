Ophélie Fontana touchée au cœur par son père, sa fille, sa cokoteuse, sa famille et ses amis

Ophélie, Adrien et Sara donnent tout pour faire exploser le compteur des dons. Mais tenir 144 heures de direct, et vivre dans un cube de verre mènent le mental des animateurs à rude épreuve. Les encouragements de leurs proches sont donc les bienvenus.

Ophélie Fontana a eu droit à de nombreuses surprises lors de sa soirée à l’antenne de Viva for Life. Ses amis, plusieurs membres de sa famille dont son père et sa fille, étaient présents sur le fanwall ou par appel surprise.

Dans une soirée placée sous le signe des années 1990 et de la vie étudiante, elle a d’abord reçu un appel de Mariam Lambert, son amie et ancienne cokoteuse de l’ULB qu’elle avait perdue de vue. Marie lui avait fait déjà la surprise de lui rendre visite près du cube lors de la 7ème édition à Tournai, alors qu’elle vit aux Pays-Bas. Cette année, elle a surpris son amie de vie étudiante dans un appel rempli de nostalgie et d’émotion avant… d’arriver en chair et en os devant elle sur la terrasse du cube.

"On ne s’est pas vues depuis un an mais on est toujours en contact et tu t’associes à la cause et tu es toujours derrière moi pour m’encourager et cela me fait vraiment du bien" a d’abord confié Ophélie avant de voir son amie débarquer devant le cube.

Touchée par la cause, Mariam s’est même cette année lancé un défi depuis les Pays-Bas, pays dans lequel elle vit depuis 17 ans. Elle a couru donc 144 kilomètres, soit la distance entre La Haye et Bruxelles, qu’elle a rejoint le soir-même pour amener son chèque de plus de 4700€.

"Quand je vois tout ce que vous faites, la cause pour les enfants, tu sais que cela me tient vraiment à cœur. J’ai trois petits bouts et aujourd’hui ce n’est pas possible de laisser faire ça qu’un enfant sur quatre vive sous le seuil de pauvreté en Fédération Wallonie-Bruxelles" a lancé Mariam, espérant que les Pays-Bas se soulèvent aussi pour la cause et insufflant beaucoup de courage à son amie des études.