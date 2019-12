Ophélie Fontana : "On se demande toujours si les gens vont répondre présent"

Tout juste la quarantaine, Ophélie, maman de Léa (11 ans), entrera pour la quatrième fois dans le cube de Viva for Life.

Toujours à l'écoute des autres, elle sait que de plus en plus d'associations ont besoin de moyens pour venir en aide aux enfants et familles en situation de pauvreté. Et le public est toujours présent pour se mobiliser en faveur de la cause soutenue par Viva for Life.

S'enfermer pendant ces 6 jours et 6 nuits dans le cube, alors qu'elle sait que ce qui lui manquera le plus sera d'embrasser sa fille le matin au réveil, c'est la façon pour Ophélie de s'impliquer dans l'action, d'ajouter sa pierre à l'édifice. Une nouvelle édition à Tournai qu'elle aborde avec une petite inquiétude, mais beaucoup d'enthousiasme.

"On se demande toujours si les gens vont répondre présent... Mais chaque année on constate que les gens sont là. Donc une petite appréhension, mais surtout de l'enthousiasme car je sais que les gens de Tournai, pour avoir déjà eu quelques contacts, sont impatients et ravis de voir leur ville qui bouge pour une bonne cause. En plus la proximité avec la frontière française pourrait amener un autre public, la solidarité transfrontalière, ça marche aussi"

Dans le cube, les émotions peuvent nous faire passer du rire aux larmes en quelques secondes.

Ophélie garde en mémoire un souvenir fort de 2018 ; un papa célibataire qui élève seul ses deux filles. "Au-delà du fait de découvrir le chèque et de voir qu'on a battu le record de l'année précédente, il y a des moments qui restent ancrés dans la tête, et pour moi, ce sont surtout des rencontres avec les gens. On reçoit souvent le témoignage de mamans célibataires, mais moins fréquemment celui des papas célibataires. Et ici, l'histoire de ce père célibataire qui doit élever seul ses deux petites filles, ça m'a pris aux tripes, c'était super dur, il y a des moments comme ça, on ne peut pas retenir ses larmes..."

Ophélie préfère bouger que de rester les bras croisés et constater les manquements. Comme elle, mobilisez-vous, osez agir, car donner est enrichissant et c'est peut-être le plus beau "cadeau" possible en cette période de fêtes.

