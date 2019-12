Ophélie Fontana, en larmes, attend votre soutien!

Après près de deux jours passés dans le cube de Viva for Life, Ophélie Fontana a craqué dans la Social Room. Elle a livré ses inquiétudes sur cette 7ème édition de l'opération qui vient en aide aux enfants de 0 à 6 ans et leurs parents qui vivent dans la pauvreté.

Ophélie s'est confiée cet après-midi dans la Social Room du cube de Viva for Life. Elle craint de ne pas arriver à mobiliser assez de dons, car plus que jamais, nous avons besoin de votre générosité.

"J'espère que vous allez nous aider"

Ophélie Fontana s'est assise dans la Social Room, ne sachant pas si elle serait filmée pour évacuer ses doutes : "Voilà je ne sais pas si ça enregistre ou pas. Peu importe, mais j'avais besoin de m'isoler un petit peu parce qu'aujourd'hui j'ai connu un petit coup de mou. Il faut savoir dire quand ça ne va pas. Il faut aussi savoir dire quand ça va moins bien".

Si l'animatrice verse des larmes, c'est qu'elle est consciente de la tâche qu'elle doit accomplir avec votre aide : "On a de plus en plus de témoignages d'associations, de personnes qui en bénéficient et qui sont en situation de détresse".

Elle attend donc votre soutien !