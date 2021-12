Ophélie Fontana émue aux larmes à Viva for Life : le Bivouac aide les enfants de Saint-Ghislain, sa région natale

Ce n’est pas toujours facile pour les enfants de se retrouver au Bivouac de Saint-Ghislain car ils sont loin de leur famille et ils aimeraient pouvoir rentrer chez eux. S’ils sont là, ce n’est pas par choix, ni le leur, ni celui de leurs parents. C’est le besoin qui les amène dans cette association qui leur offre un refuge, un espace de vie et un équilibre qu’ils ne peuvent pas recevoir pour le moment chez eux.

Le Bivouac, c’est une association dont Ophélie est la marraine et qui permet à des enfants qui ont dû quitter leur famille de pouvoir vivre dans des conditions meilleures en attendant que leurs parents puissent les réaccueillir à la maison.

21 enfants entre 6 et 13 ans sont accueillis et on essaie de faire en sorte qu’ils se sentent comme dans une grande famille.

Mais le bâtiment dans lequel ils vivaient était vétuste, le Bivouac voulait proposer un cadre encore meilleur pour ces enfants déracinés. Et grâce à Viva for Life, ils ont pu rénover la moitié de l’édifice qui peut maintenant offrir des chambres pour chaque enfant qui peut enfin avoir une intimité et un espace personnel.