Ophélie a un nouvel ami

Frédéric est passionné par les reptiles et est le propriétaire du magasin Nac Passion à Éghezée. Il est venu dans le cube pour faire découvrir ses acolytes à nos animateurs. Python royal, caméléon, escargot, mygale... Ils sont tous au rendez-vous mais pas de panique ! Des animaux de cette taille sont inoffensifs. Cependant, Frédéric précise que des serpents qui font 4 ou 5 mètres sont un peu plus dangereux.

Mais qu'à cela ne tienne, Ophélie surpasse ses craintes et se retrouve avec un python autour du cou. Quelle belle manière de se dépasser ! Alors à votre tour et on compte sur vous pour faire des dons.