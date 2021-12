Nouveau défi à Viva for Life : du doux, du rugueux ? Mais de quoi parle-t-on ici ?

C’est parti pour le nouveau défi, les animateurs sont allés chercher la boule correspondante dans le sapin et révèlent la mission suivante : " Le cube, vous allez devoir reproduire des bruits d’eau… sans eau ! Vous allez bénéficier pour cela de toute une série d’objets et d’une petite formation. Pour cela, on accueille un bruiteur professionnel. Il s’appelle Pierre Greco."

Leur défi : reproduire des bruits d’eau spécifiques avec le matériel qu’ils trouvent ou qu’on leur fournit.

Ça promet de créer des fous rires !