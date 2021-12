Nora se prive pour son fils et témoigne à Viva for Life : "La priorité, c’est l’enfant, pas la maman"

Nora est logée dans une toute petite chambre grâce au Samusocial à Bruxelles et élève seule son fils. Elle se confie à Viva for Life et explique ne pas pouvoir s’acheter de vêtements ni aller au cinéma pour que son fils puisse manger.

Quand on est une maman seule avec très peu de revenus, il est impossible de s’offrir de temps à autre un peu de répit. Nora a 30 ans. Elle est logée grâce au Samusocial à Bruxelles dans une toute petite chambre, et le peu de moyens qu’elle a, elle les consacre à son petit garçon de 3 ans. Elle sacrifie tout. Malgré une situation difficile, elle est prête à se battre pour s’en sortir et tenter de profiter un peu de la vie.