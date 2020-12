Noé Preszow soutient Viva for Life et nous partage des souvenirs d’enfance

Noé Preszow en live pour Viva for Life - Viva for Life - 18/12/2020 La période n’est pas facile pour les artistes (entre autres) et le besoin de se retrouver sur la scène et de retrouver son public est parfois difficile à supporter. Une impatience d’aller à la rencontre de tous ses publics et notamment en France où de plus en plus de fans soutiennent notre Bruxellois. Mais le métier de compositeur est aussi parsemé de moment de solitudes, des moments à respecter et dont il parle également dans ses chansons.