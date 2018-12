Nathalie : "Mes parents se sont saignés aux quatre veines pour moi"

Les parents de Nathalie étant ouvriers, ils ont travaillé énormément et se sont saignés aux quatre veines pour que leurs enfants ne manquent jamais de rien. "On avait un toit, à manger dans l’assiette, du chauffage, on avait des vêtements un peu rafistolés mais ce n'était pas grave parce qu'on avait l'essentiel."

Quand Adrien lui demande si elle a été elle-même victime de "pauvrophobie", notre animateur n'a pas pu retenir ses larmes. "C'était une époque où il fallait porter des vêtements de marque, moi je ne les avais pas. et il y avait des regards, des remarques. On me faisait remarquer que je ne partais jamais en vacances..." Mais Nathalie a survécu et ces épreuves l'ont rendue plus forte. "Et c'est tout ce que je souhaite aux enfants qui doivent peut-être subir le regard de leurs copains."

Après un burn-out l'année dernière, Nathalie a dû passer à un travail à temps partiel. "C'est parfois difficile en fin de mois. Mais là encore, j'ai l'essentiel : un toit, de la nourriture et je sais me chauffer. C’est tout ce dont on a besoin, le reste c'est du superflu."