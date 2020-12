Nasci vient au secours des mamans à bout de souffle

Un berceau, du lait, des langes, des vêtements et des jouets : cela semble être le minimum à prévoir pour accueillir un enfant. Aucune maman ne devrait manquer de ces choses élémentaires pour garantir la santé et le bien-être de son enfant. Pourtant, Nasci doit venir en aide à certaines mamans qui manquent de moyens pour s’en sortir. Et depuis la crise, elles sont de plus en plus nombreuses.

A Schaerbeek, Nasci aide les mamans très précarisées, sans revenus, qui cherchent du matériel pour elles et leurs enfants. Avec le soutien de Viva for Life depuis plusieurs années, l’équipe accompagne aussi les familles sur le plan psychologique, affectif, social et médical pour veiller au bien-être des enfants. Elle organise des activités de rencontre, de loisirs et diverses formations pour aider les mamans et tenter de donner aux enfants les meilleures chances pour le présent et l’avenir.

Pendant la crise, Nasci s’est organisé pour aider les familles en urgence, notamment grâce aux donateurs de l’appel aux dons d’urgence de Viva for Life et CAP48. Nicky Budts, la directrice, nous expliquait il y a quelques mois :