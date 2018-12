Nâdiya : "Personne n'est à l'abri de quoi que ce soit."

Nâdiya a apporté son soutien aux animateurs dans le cube cet après-midi.

Et c'est parti pour le show avec Nâdiya présente cet après-midi dans le cube de Viva for Life ! Une cause qu'elle soutient à 100%. "Personne n'est à l'abri de quoi que ce soit" confie-t-elle.

En entendant les témoignages de parents dans le besoin, elle souligne que pour un enfant, répondre à des besoins physique est important, mais il faut également les accompagner psychologiquement et leur offrir un cadre social équilibré.

"Une maman doit être soutenue, elle doit se sentir à l'écoute. C'est seulement si elle va bien qu'elle apportera l'amour et l'attention nécessaire à ses enfants."

Elle est également surprise par la force et le courage de ces enfants et de ces parents. "Ces épreuves les rendent forts et soudés. Ce sont des foyers avec beaucoup d'amour."