Mustii fait monter des enfants sur la scène de Viva for Life

Déjà présent à Charleroi il y a deux ans, Mustii revient dans le cube pour apporter son soutien aux animateurs.

Un artiste engagé et engageant : "C'est parfois frustrant pour les associations qui essaient d'agir sur le court et le moyen terme et qui sont parfois freinées par des politiques qui sont censés agir sur le long terme. Alors vraiment bravo à vous pour ce que vous faites."