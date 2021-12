Mustii à Viva for Life : il met le feu lors de son showcase à Tournai !

Sur le plateau de Viva for Life, on retrouve Mustii qui a fait le déplacement jusqu'à Tournai pour rencontrer les trois animateurs et nous offrir un show-case d'enfer.

Un artiste bien connu en Belgique et bien connu des animateurs. Mustii aimerait s'investir bien plus dans la cause et rester dormir avec les animateurs pour se donner un peu plus. Une idée qui ne déplait pas à Ophélie Fontana et Sara de Paduwa !

Tous les tubes de Mustii font danser nos deux groupies qui discute avec l'artiste de son nouvel album un peu plus rock qui sortira en janvier.

La cause est importante pour Lustii, ça fait déjà 4 fois qu'il vient et qu'il soutient Viva for Life même s'il aimerait ne plus avoir à venir, dans un monde magique où la précarité infantile n'existerait plus. Il remercie les associations qui bossent tous les jours, toute l'année !