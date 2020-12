Moment suspendu sous la tente Viva for Life avec "Donnez-moi" des Frangines

Le duo féminin Les Frangines était présent sous la tente Viva for Life pour une performance acoustique de leur single "Donnez-moi", morceau co-écrit et composé avec Vianney.

Elles sont comme des sœurs, mais elles ne le sont pas vraiment. Anne Coste et Jacinthe Madelin sont amies depuis plus de quinze ans et forment ensemble "Les Frangines". Elles étaient présentes ce samedi, comme de nombreux artistes, pour montrer leur soutien à Viva for Life et interpréter leur morceau "Donnez-moi", dont le texte est étonnamment de circonstance.

"J’aime bien la phrase que Vianney dit dans "Beau-papa", sa dernière chanson, "il n’y a pas que les gênes qui font les familles"", témoigne Ophélie en réponse au lien fort qui unit les deux musiciennes. Le chanteur français a d’ailleurs collaboré à l’écriture et à la composition du morceau dont le clip comptabilise plus de 44 millions de vues sur Youtube.

Jeune maman, Jacinthe raconte : "Ça nous parle et ça nous touche, évidemment. Même avant d’être maman. On a entendu parler de votre initiative et on trouve ça canon".