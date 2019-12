Moment suspendu dans le cube avec Jean-Baptiste Guégan

Jolie séquence comme on les aime dans le cube de Viva for Life ce dimanche 23 décembre. Jean-Baptiste Guégan est venu donner de la voix (et quelle voix !) sur une reprise de Johnny Hallyday, "Je te promets".

"Ça donne des frissons", "C’est troublant", "Impressionnant", "On ferme les yeux et on voit Johnny"… Peu de temps après sa prestation, vous étiez déjà très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux face à cette prestation qui a mis tout le monde d’accord. Un magnifique moment à revoir sans modération.

Jean-Baptiste a profité de sa venue à Viva for Life pour évoquer son parcours et son lien avec l’opération qui met en lumière le problème de la pauvreté infantile en Wallonie et à Bruxelles : "Je n’ai jamais vraiment manqué enfant car mes parents se sont toujours privés pour moi et mes frères. J’ai connu ce seuil de précarité, où on sait qu’on ne pouvait pas acheter certaines choses parce qu’on n’avait pas les moyens tout simplement."

Face aux chiffres alarmants de la pauvreté, agir reste une nécessité. Faites un don sur notre site, ou appelez le 0800/ 30 007.