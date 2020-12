Moment suspendu à Viva for Life : Typh Barrow reprend "Dance Monkey" et Brel en piano-voix

Typh Barrow nous offre un moment suspendu à Viva for Life - Viva for Life - 21/12/2020 Typh Barrow interprète ce lundi soir les requêtes des auditeurs de Viva for Life. Elle a entre autre livré une magnifique prestation avec Dance Monkey au piano voix.

Cette chanson a d’ailleurs une accroche un peu particulière avec la cause de Viva for Life puisqu’elle figurait dans le top 3 des chansons les plus demandées l’année dernière . Et Typh participe à ancrer encore un peu plus ce morceau de TONES AND I dans l’histoire de l’opération.

La coach de The Voice Belgique a également interprété Let it be des Beatles, Back to black d’Amy Winehouse, ou encore Stand By Me de Ben E. King. Un superbe moment suspendu et un partage d’émotions positives qui ont fait beaucoup de bien à moins de 48 heures de la fin de cette 8e édition de Viva for Life.